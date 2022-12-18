Синоптики предупредили москвичей о снежной погоде с метелью 18 декабря

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В воскресенье, 18 декабря, в столичном регионе ожидается пасмурная погода, весь день будет идти снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 5–10 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 6–11 градусов мороза.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 6–8 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 16 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 95 процентов, передает портал «Метеоновости».

Продолжительная оттепель в Москве начнется в среду вечером, 21 декабря. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По данным Гидрометцентра, в среду и четверг, 21 и 22 декабря, днем прогнозируется минус два — плюс три градуса.

Снегопад в Московском регионе начал усиливаться и выйдет на максимум интенсивности в ночь на воскресенье, 18 декабря, с ухудшением видимости до одного километра. Об этом в субботу, 17 декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он также добавил, что по южной части Московской области выпадут осадки в виде ледяного дождя.