Школа хоккея начнет работать в парке «Останкино» на ВДНХ

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На катке в парке «Останкино» на ВДНХ открывается школа хоккея. Об этом в воскресенье, 18 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Занятия будут проводиться по вторникам в 16:00 до завершения зимнего сезона. Для того чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на сайте ВДНХ.

Первый мастер-класс по хоккею с шайбой состоится уже 20 декабря. Его проведут профессиональные спортсмены.

На занятия приглашаются взрослые и дети старше шести лет. Им нужно иметь с собой только коньки, а клюшки и шайбы участникам выдадут бесплатно. Ученики школы получат также скидку 15 процентов на аренду коньков, передает официальный сайт мэра Москвы.

Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что до Нового года в парках Москвы откроется еще более 100 площадок для любителей активного зимнего отдыха — 17 катков с естественным покрытием, 21 горка и 67 лыжных трасс.

Катание на коньках — прекрасный вариант проведения досуга. Что нужно сделать перед походом на каток, рассказала тренер Татьяна Шилина.