Около 15 рейсов потребуется для вывоза застрявших в Египте россиян

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Для вывоза застрявших в Египте россиян потребуется порядка 15 вывозных рейсов, их смогут перевезти самолеты авиакомпаний Red Wings, Egypt Air и Corendon. Об этом сообщили в пресс-службе туроператора Tez Tour в воскресенье, 18 декабря.

— По данным авиакомпании iFly, наши соотечественники, находящиеся на египетских курортах, смогут в ближайшее время вылететь в Москву на рейсах авиакомпаний Egypt Air и Corendon, переговоры с которыми находятся на финальной стадии, — говорится в сообщении.

Вывозные рейсы будут выполняться в период с 18 по 21 декабря. Всего за это время будет организовано порядка 15 перелетов.

На данный момент один рейс совершил самолет авиакомпании Red Wings, который доставил из Шарм-эш-Шейха более 400 туристов, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что клиенты туроператора Fun&Sun, которые должны были вернуться в Россию из Египта рейсами авиакомпании iFly, будут вывезены рейсами Red Wings в ближайшие дни.

Авиакомпания iFly отменила выполнение рейсов в Египет по 19 декабря. Решение связано с ограничениями на полеты и запрет на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи.