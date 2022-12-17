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Туроператор Fun&Sun вывезет российских клиентов из Египта в ближайшие дни

Евгений Жуков
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Туроператор Fun&Sun вывезет российских клиентов из Египта в ближайшие дни
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Клиенты туроператора Fun&Sun, которые должны были вернуться в Россию из Египта рейсами авиакомпании iFly, будут вывезены рейсами Red Wings в ближайшие дни. Об этом в субботу, 17 декабря, сообщили в пресс-службе компании.

Там уточнили, что два завтрашних рейса вывезут российских туристов из Шарм-эш-Шейха и Хургады, передает ТАСС.

Накануне стало известно, что авиакомпания iFly вынуждена отменить выполнение ранее запланированных рейсов в Египет по 19 декабря. В пресс-службе организации отметили, что подобное решение связано с существующими ограничениями на полеты и запрет на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи.

До этого сообщалось, что почти тысяча человек не могут вылететь из аэропорта Внуково в Египет из-за того, что Иордания отказалась пропускать российские самолеты через свое небо, а турфирмы проигнорировали это.

13 декабря федеральное агентство воздушного транспорта продлило режим ограничения полетов в 11 аэропортов Российской Федерации до 21 декабря.

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