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Посольство в ЦАР оценило состояние директора «Русского дома» Сытого

Александр Афонин
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Посольство в ЦАР оценило состояние директора «Русского дома» Сытого
Фото: depositphotos

Состояние директора «Русского дома» в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого оценивается как стабильно тяжелое, ему потребуется экстренная эвакуация в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе посольства в ЦАР в воскресенье, 18 декабря.

— Состояние директора «Русского дома» Дмитрия Сытого остается стабильно тяжелым. Врачи продолжают бороться за его жизнь. Дмитрию Сытому понадобится экстренная эвакуация в Россию для восстановления здоровья, — цитирует сообщение РИА Новости.

Покушение на Дмитрия Сытого было совершено 16 декабря. В результате инцидента глава «Русского дома» оказался госпитализирован в медицинское учреждение.

После этого пресс-атташе посольства России в ЦАР Владислав Ильин рассказал, что Сытый находится в тяжелом состоянии после покушения.

Вскоре стало известно, что посылка, которую получил Сытый, была отправлена из столицы Того от имени Алекса Севильяно-Мингуэсы. МИД РФ решительно осудил покушение и выразил надежду на скорейшую поимку и справедливое наказание всех причастных.

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