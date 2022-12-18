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Месси признали лучшим игроком чемпионата мира в Катаре

Александр Афонин
Спорт
Месси признали лучшим игроком чемпионата мира в Катаре
Фото: ТАСС

Аргентинский нападающий Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата мира по футболу в Катаре.

Всего за турнир 35-летний форвард забил семь мячей. По окончании финальной встречи со сборной Франции он стал первым футболистом в истории ЧМ, которого дважды признавали лучшим игроком турнира.

Кроме того, лучшим вратарем турнира стал аргентинец Эмилиано Мартинес. Его соотечественника Энцо Фернандеса признали лучшим молодым игроком. Француз Килиан Мбаппе в свою очередь получил награду как лучший бомбардир турнира.

18 декабря сборная Аргентины обыграла команду Франции и завоевала золото чемпионата мира по футболу в Катаре. Таким образом Аргентина стала чемпионом мира в третий раз в своей истории.

Игра принесла Месси два новых рекорда: для форварда она стала 26-й на мундиалях. Благодаря этому он опередил бывшего игрока сборной Германии Лотара Маттеуса, который в 1990 году вышел на свою 25-ю встречу в рамках ЧМ.

Кроме того, 35-летний футболист установил новый рекорд ЧМ по футболу, опередив итальянца Паоло Мальдини по числу минут, сыгранных на мировых первенствах.

Аргентина Лионель Месси Чемпионат мира по футболу
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