Умер пострадавший при обстреле больницы Калинина в Донецке

Фото: mos.ru/Максим Денисов

Пациент больницы Калинина в Донецке, который получил ранения в результате обстрела корпуса со стороны ВСУ, скончался. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в воскресенье, 18 декабря.

— К сожалению, больной, получивший тяжелые ранения — черепно-мозговую и торакальную травмы — при обстреле корпуса № 6 больницы Калинина, скончался, — сказал он.

В своем Telegram-канале Пушилин принес соболезнования родным и близким погибшего.

18 декабря ВСУ подвергли Донецк очередному обстрелу, в результате несколько снарядов попало в корпус больницы Калинина. По словам Пушилина, несколько человек пострадали.

Украинские военнослужащие 15 декабря дважды обстреляли Донецк. Мэр Алексей Кулемзин заявил, что центр города подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года.

«Вечерняя Москва» пообщалась с очевидцами этого инцидента. Как рассказал местный житель Артем, его утро началось не с чашки кофе, а с попыток спасти свою жизнь, когда он услышал звук первого ракетного удара из тех 40, которые насчитали местные власти.