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Путин поздравил аргентинского лидера Фернандеса с победой его сборной на ЧМ-2022

Егор Провоторов
В мире
Путин поздравил аргентинского лидера Фернандеса с победой его сборной на ЧМ-2022
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин позвонил аргентинскому коллеге Альберто Фернандесу, поздравив его с победой национальной команды Аргентины на чемпионате мира по футболу в Катаре, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Путин только что переговорил по телефону с президентом Аргентины Фернандесом и тепло поздравил его с победой сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу, — цитирует РИА Новости слова Пескова.

В воскресенье, 18 декабря, сборная Аргентины обыграла французскую национальную команду в серии пенальти, в третий раз за всю историю став чемпионом мира по футболу.

Нападающий и капитан аргентинской сборной Лионель Месси в свою очередь был признан лучшим игроком прошедшего в Катаре мундиаля. Всего за турнир 35-летний форвард забил семь мячей.

Финальная игра принесла Месси два новых рекорда: для форварда она стала 26-й на мундиалях. Благодаря этому он опередил бывшего игрока сборной Германии Лотара Маттеуса, который в 1990 году вышел на свою 25-ю встречу в рамках ЧМ.

Футбол Аргентина чм-2022 Владимир Путин
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