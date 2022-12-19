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Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 18 декабря, в беседе с французскими журналистами дал комментарий относительно идеи о возможном «возвращении» Крымского полуострова под контроль украинского правительства.

По мнению Зеленского, операция по «освобождению Крыма» якобы уже идет в сознании украинского населения. При этом глава восточноевропейского государства заметил, что Крым «легко никто не отпустит», пишет РБК.

Накануне полковник армии США в отставке, бывший сенатор штата Виргиния Ричард Блэк рассказал, что Украина уже проиграла в конфликте с Российской Федерацией, поскольку Киеву нечем восполнять потери в войсках

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов 17 декабря сообщил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского придают РФ решимости довести спецоперацию до победы. Он отметил, что главе украинского государства надо зарабатывать на крови своих граждан больше денег, а без продолжения конфликта на Украине никто их платить не будет.