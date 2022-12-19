Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Зеленский заявил, что идея о «возвращении Крыма» зародилась в головах украинцев

Егор Провоторов
В мире
Зеленский заявил, что идея о «возвращении Крыма» зародилась в головах украинцев
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 18 декабря, в беседе с французскими журналистами дал комментарий относительно идеи о возможном «возвращении» Крымского полуострова под контроль украинского правительства.

По мнению Зеленского, операция по «освобождению Крыма» якобы уже идет в сознании украинского населения. При этом глава восточноевропейского государства заметил, что Крым «легко никто не отпустит», пишет РБК.

Накануне полковник армии США в отставке, бывший сенатор штата Виргиния Ричард Блэк рассказал, что Украина уже проиграла в конфликте с Российской Федерацией, поскольку Киеву нечем восполнять потери в войсках

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов 17 декабря сообщил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского придают РФ решимости довести спецоперацию до победы. Он отметил, что главе украинского государства надо зарабатывать на крови своих граждан больше денег, а без продолжения конфликта на Украине никто их платить не будет.

Украина Крым Население
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Вячеслав Поставнин
Вячеслав Поставнин

Многим сбежавшим скоро придется вернуться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Любимый поэт Алтынбека

Никита Миронов
Никита Миронов

Олимпийцы второго сорта

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Детские вопросы

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Все обращения будут рассмотрены

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Большая, общая история

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Проверка «на вшивость» прошла успешно

Все мнения
О проекте