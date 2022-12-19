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FP: Заявления Зеленского указывают на катастрофу внутри страны

Егор Провоторов
В мире
FP: Заявления Зеленского указывают на катастрофу внутри страны
Фото: president.gov.ua

Призыв украинского президента Владимира Зеленского к беженцам не возвращаться на родину из стран Евросоюза указывает на бедственное положение экономики государства и ее критической инфраструктуры, уверен экономист Foreign Policy Адам Туз.

По его словам, российские ракетные удары по стратегическим объектам на Украине вывели из строя практически половину сооружений энергетики, а также усугубили финансово-экономические проблемы страны.

Туз заметил, что просьба Зеленского к беженцам не возвращаться домой красноречиво свидетельствует о серьезности сложившейся ситуации. Экономист оценил потери ВВП страны от военных действий в 30-35 процентов. От погружения в хаос Киев спасают лишь западные дотации, однако это только частично решает вопрос со стабильностью финансовой системы, пишет РИА Новости.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что Украина не обладает самостоятельностью, а значит — решение о переговорах не в ее компетенции. В то же время Зеленский, вероятно, сам осознает необходимость мирного решения конфликта, считает специалист.

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