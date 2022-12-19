Хоккеисту из команды «Олимпиец» порезали горло коньком во время матча

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Вратарь команды «Олимпиец» из Сургута получил серьезную травму во время игры с командой «Метеор-Сигнал» из Челябинска. Во время игры один из соперников порезал 15-летнему спортсмену горло коньком. Об этом сообщил руководитель регионального департамента здравоохранения ХМАО-Югры Алексей Добровольский.

Юноша получил экстренную помощь прямо на льду. В настоящее время хоккеист находится в больнице, он перенес операцию.

— Сейчас мальчик в ясном сознании, состояние стабильное тяжелое, лечение продолжается в отделении реанимации. Голкиперу — скорейшего выздоровления! — написал Добровольский на своей странице в Telegram.

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19 ноября хоккеист избил арбитра на матче любительской хоккейной лиги «Трудовые Резервы» в спорткомплексе «Чкалов Арена» в Москве. Из-за инцидента матч был прекращен, а «Леопардам» засчитали техническое поражение. Вскоре на площадку были вызваны сотрудники полиции.

Лига «Трудовые Резервы», как подчеркивается, не приемлет подобное поведение. Она была готова обеспечить юридическое сопровождение для оказания правовой помощи пострадавшему арбитру.