Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Хоккеисту из команды «Олимпиец» порезали горло коньком во время матча

Полина Долганова
Происшествия
Хоккеисту из команды «Олимпиец» порезали горло коньком во время матча
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Вратарь команды «Олимпиец» из Сургута получил серьезную травму во время игры с командой «Метеор-Сигнал» из Челябинска. Во время игры один из соперников порезал 15-летнему спортсмену горло коньком. Об этом сообщил руководитель регионального департамента здравоохранения ХМАО-Югры Алексей Добровольский.

Юноша получил экстренную помощь прямо на льду. В настоящее время хоккеист находится в больнице, он перенес операцию.

— Сейчас мальчик в ясном сознании, состояние стабильное тяжелое, лечение продолжается в отделении реанимации. Голкиперу — скорейшего выздоровления! — написал Добровольский на своей странице в Telegram.

Видео: Telegram-канал «360»

19 ноября хоккеист избил арбитра на матче любительской хоккейной лиги «Трудовые Резервы» в спорткомплексе «Чкалов Арена» в Москве. Из-за инцидента матч был прекращен, а «Леопардам» засчитали техническое поражение. Вскоре на площадку были вызваны сотрудники полиции.

Лига «Трудовые Резервы», как подчеркивается, не приемлет подобное поведение. Она была готова обеспечить юридическое сопровождение для оказания правовой помощи пострадавшему арбитру.

Хоккей Травмы Подростки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Вячеслав Поставнин
Вячеслав Поставнин

Многим сбежавшим скоро придется вернуться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Любимый поэт Алтынбека

Никита Миронов
Никита Миронов

Олимпийцы второго сорта

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Детские вопросы

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Все обращения будут рассмотрены

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Большая, общая история

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Проверка «на вшивость» прошла успешно

Все мнения
О проекте