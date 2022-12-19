Юрист предупредила россиян о штрафах за фейерверки и распитие алкоголя в Новый год

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Закон в России предусматривает штрафы за некоторые нарушения в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом рассказала юрист Елена Кудерко.

По ее словам, граждане могут быть оштрафованы за курение и распитие алкоголя. «Наказание» может составлять от 500 до 3000 тысяч рублей.

Кроме того, россиянам запрещено пускать фейерверки во дворах без согласования места с управляющей компанией. За это нарушение может грозить как штраф, так и лишение свободы.

Также под запретом находятся массовые мероприятия, которые проводятся без уведомления властей. За это физлиц могут оштрафовать на сумму до 20 тысяч рублей.

Юрист подытожила, что в новогоднюю ночь некоторые региональные власти запрещают шуметь, передает агентство «Прайм».

До этого адвокат Елена Пономарева рассказала «Вечерней Москве», за нарушение каких правил празднования Нового года за городом предусмотрено наказание и сколько в таком случае придется заплатить. По словам специалиста, важно не нарушать правила разжигания костров и обращения с огнем. Этот закон формально не касается шашлыков на даче, но мангальные зоны все равно должны быть оборудованы.