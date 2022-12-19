Стали известны регионы — лидеры по доступности автомобилей в России

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Менее 20 процентов российских семей могут позволить себе купить новый автомобиль за 900 тысяч рублей. Наибольшую возможность приобрести новую машину есть у жителей северных регионов, а наименьшая — у кавказских. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.

— Лидером текущего рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 56,9 процента. Высокий результат этого региона является следствием высоких зарплат, — считают эксперты.

В пятерку лучших попали Чукотка (48,9 процента) и Магаданская область (44,2 процента), Ханты-Мансийский автономный округ (40,4 процента) и Ненецкий автономный округ (38,1 процента).

В конце рейтинга оказались кавказские регионы России: Ингушетия (2,6 процента), Чечня (2,8 процента), Кабардино-Балкария (4,3 процента), Дагестан (4,4 процента) и Калмыкия (4,9 процента), сообщает РИА Новости.

В СМИ распространилась информация, что к концу текущего года на складах российских автодилеров осталось от 20 до 30 тысяч новых машин иностранных брендов. Такого количества транспорта хватит на один месяц.

Заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, на каких автомобилях будут ездить россияне в 2023 году. По его словам, в следующем году основными машинами на первичном рынке станут «Лады» и автомобили китайских брендов.