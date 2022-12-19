Две тысячи новогодних игрушек смастерили в центре поддержки семей мобилизованных

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

С 1 по 16 декабря в центре поддержки семей мобилизованных проходили предновогодние встречи, во время которых дети и взрослые фотографировались, участвовали в творческих квестах, оставляли пожелания на специальной стене с елкой, а также угощались шоколадом, мороженым и мандаринами. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщила заместитель директора центра Ольга Лотванова.

— Занимаясь творчеством, наши гости провели драгоценное время вместе с родными людьми и зарядились добрыми, положительными эмоциями. Надеюсь, что предновогодние мероприятия запомнятся им уютной атмосферой, которую мы постарались создать в центре, — отметила она.

За этот период ребята вместе с мамами и бабушками изготовили больше тысячи штук елочных шаров и столько же снеговиков из синтепона. Гости центра отгадали около девяти тысяч загадок и записали в «Книгу семейных новогодних рецептов» десятки любимых блюд. Дети старше 10 лет проводили время за настольными играми, сочинением историй, занятиями по планированию бюджета и инвестированию, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что столица организует новогодние поздравления и мероприятия для родственников участников специальной военной операции. Социальные работники в компании Деда Мороза развезут подарки детям, женам и родителям призванных жителей Москвы до 30 декабря.