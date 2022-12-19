Экономист Чурилова рассказала, как рассчитать размер финансовой подушки безопасности

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Экономист, эксперт по личным финансам Ольга Чурилова рассказала, как создать подушку безопасности.

Для начала необходимо подсчитать свои ежемесячные траты. После этого нужно умножить эту цифру на шесть. По словам экономиста, размер финансовой подушки безопасности должен быть таким, чтобы при потере работы или других чрезвычайных происшествий можно было прожить в течение полугода.

Также отдельно можно создать резерв для мелких непредвиденных расходов, например, для ремонта вышедшей из строя техники или пришедшей в негодность одежды, передает Life.ru.

В 2023 году Госдума планирует обсудить механизм введения безотзывных вкладов. Деньги с них можно будет снять не ранее установленного в договоре срока. Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал отметил, что такие вклады могут стать востребованными среди россиян, но банки должны предоставлять по ним повышенные проценты, передает ФАН.

До этого профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков рассказал «Вечерней Москве», как правильно копить средства и в какой валюте лучше сохранять свои сбережения.