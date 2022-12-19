В ЦОДД сообщили, что основные магистрали города очистили от снега

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Специалисты очистили основные столичные магистрали от снега и обработали их противогололедными реагентами. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщил заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин.

— На данный момент основные магистрали города очищены от снега и обработаны противогололедными реагентами. Пробок сейчас в городе нет. Коммунальные службы города продолжают очистку дорог от снега и вывоз снега на снегоплавильни, — отметил он.

Евсин добавил, что существующие на данный момент проблемы на дорогах носят локальный характер. При этом он предупредил в своем Telegram-канале о том, что утром 19 декабря ожидается очередной снегопад, в связи с этим водителям личных автомобилей и тяжелых грузовиков настоятельно рекомендуется учитывать погодные условия.

До этого москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением 19 декабря. Как уточняется, движение транспорта вечером в понедельник будет затруднено в ЦАО столицы, а также на Садовом и Третьем транспортном кольцах. Также загруженное движение ожидается на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД).

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что снегопады в Москве повторили рекорд, который был зафиксирован в 1941 году. По его словам, утром 19 декабря высота снежного покрова на метеостанции на ВДНХ достигла отметки 34 сантиметра.