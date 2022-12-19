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Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением 19 декабря

Полина Долганова
Город
Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением 19 декабря
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Движение транспорта вечером 19 декабря будет затруднено в ЦАО столицы, а также на Садовом и Третьем транспортном кольцах. Также загруженное движение ожидается на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД). Об этом рассказали в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до 8 баллов. <...> В вечерний час пик для поездок по городу рекомендуем пользоваться общественным транспортом — так вы точно сэкономите время, — говорится в сообщении дептранса.

Москвичам также напомнили, что построить удобные маршруты по городу может помочь приложение «Московский транспорт».

Недавно автоэксперт Владимир Бахарев в беседе с «Вечерней Москвой» назвал самые распространенные ошибки водителей во время снегопада, которые приводят к ДТП. По его мнению, в большинстве случаев причиной аварии в период снегопада становится игнорирование водителями погодных условий. Кроме того, в плохую погоду особенно важно, чтобы автомобиль был грамотно подготовлен к поездке.

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