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ВС РФ уничтожили позиции ВСУ, с которых наносились удары по Донецку

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
ВС РФ уничтожили позиции ВСУ, с которых наносились удары по Донецку
Фото: Минобороны РФ

Некоторые позиции украинской армии, с которых 18 декабря наносились удары по Донецку, были ликвидированы ночью ответным огнем. Об этом в понедельник, 19 декабря, рассказал временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

— Ответный огонь наносится, идет контрбатарейная работа, и сегодняшней ночью огневые точки противника, с которых наносились удары, часть из них точно была уничтожена, — сообщил врио главы ДНР в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что огонь по украинским позициям велся подразделениями первого армейского корпуса и силами ВС РФ.

Позиции были уничтожены в Авдеевке, Красногоровке и Марьинке.

Военный эксперт Владимир Гундаров рассказал «Вечерней Москве», что после прихода сильных морозов, которые создадут благоприятные условия для продвижения военной техники, ВСУ могут начать наступление сразу на нескольких направлениях.

Успех этих действий зависит от того, в каком состоянии к тому времени будет находиться армия Украины, считает он. По его словам, в настоящее время обе стороны ждут морозов, чтобы земля замерзла и по ней могла пройти колесная и гусеничная техника.

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