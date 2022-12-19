В России выявили 6341 новый случай коронавируса за сутки

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В российских регионах за минувшие сутки выявили 6341 новый случай заражения коронавирусом. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За указанный период официально подтверждено 50 летальных исходов, связанных с заболеванием. Также 573 пациента госпитализировали в медицинские учреждения с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

После прохождения лечения под присмотром врачей за прошедшие 24 часа полностью выздоровели 5564 человека, отмечается на портале.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Недавно в Роспотребнадзоре сообщили о резком росте количества случаев ОРВИ и гриппа в России. «Вечерняя Москва» разобралась, почему в России наблюдается рост заболеваемости гриппом, какие варианты вируса наиболее распространены в сезоне-2022/2023 и чем они опасны.

В свою очередь иммунолог Николай Крючков в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил об опасности новой волны коронавируса в России весной 2023 года. По его словам, предстоящей весной в России ожидается рост числа выявленных случаев коронавирусной инфекции, заболеваемость может составить 50–60 процентов от рекордного сезона начала 2022 года.