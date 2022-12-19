Политов рассказал о состоянии дочери после отравления антидепрессантами

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Дочь участника российской группы «На-На» Владимира Политова Алена пришла в себя после госпитализации с отравлением антидепрессантами. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщил сам певец.

— Пришла в себя, — заявил он.

По его словам, девушка себя чувствует нормально. Политов рассказал, что намерен навестить ее в лечебном учреждении, передает телеканал «360».

До этого об отравлении дочери исполнителя сообщили СМИ. Известно, что 18 декабря вечером Алена попросила по телефону мужа приехать как можно быстрее домой. На момент прибытия супруга она уже выпила 20 таблеток, однако находилась в сознании. Мужчина пытался оказать ей помощь сам, но в итоге девушку забрала бригада скорой помощи.

Уточнялось, что препарат дочери певца назначали еще летом, чтобы помочь ей справляться с периодическими перепадами настроения.

Ранее Политов рассказал, что после возвращения в Москву не мог связаться со своей 22-летней дочерью, которая накануне оказалась в одном из медицинских учреждений.