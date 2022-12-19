В районе Марьино освободили городскую территорию от 25 самостроев

Фото: Пресс-служба ГИН

Россия, Москва, Донецкая улица, 40 Карта всех событий

Сотрудники столичной Госинспекции по недвижимости ликвидировали комплекс незаконных автомастерских на юго-востоке Москвы. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

— Объекты общей площадью 737 квадратных метров, среди которых бытовки, навесы, пост охраны, хозяйственные и складские строения, были размещены без соответствующей документации. Также инспекторы зафиксировали очаги захламления, — отметил он.

По его словам, данный участок незаконно огородили забором протяженностью 150 погонных метров. Бобров добавил, что вышеназванная территория не предоставлялась в аренду собственнику. Как уточняется, ликвидированные самострои ранее использовали в коммерческих целях, в частности для работы автомастерских.

В ходе работ специалисты демонтировали незаконные объекты и освободили участок свыше девяти тысяч квадратных метров. Самострои находились по адресу улица Донецкая, владение 40.