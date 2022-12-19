TAC: Западные лидеры больше не могут скрывать правду о потерях ВСУ

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Западные страны больше не могут скрывать настоящие потери украинской армии. Об этом пишет член совета директоров Института американских идей Джордж О'Нил — младший для The American Conservative.

— Ведущие СМИ и администрация Байдена до тошноты твердят, что Киев побеждает. Но факты на самом поле боя не соответствуют этой версии, и в Вашингтоне об этом знают... Как это ни трагично, но именно украинцы несут огромные потери от провала такой внешней политики, — отметил он.

Автор напомнил слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о сотне тысяч погибших солдат ВСУ. По его мнению, кампания западных стран по замалчиванию настоящих потерь Киева терпит крах.

Также обозреватель подчеркнул, что в СМИ распространяется информация о нехватке военной техники от Запада для Украины. Он считает, что подобный факт противоречит словам западных политиков об успехе украинской армии на фронте.

Накануне ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу описал «кошмарный» для ВСУ сценарий. По его словам, армия и власти Украины боятся повторных ударов по Киеву, так как это может подтолкнуть страны Запада к проведению переговоров.