Пьяный мужчина разбил стекло в двери в столичном метро. Видео

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Россия, Москва, Филёвская линия, метро Александровский сад Карта всех событий

В центре столицы пьяный мужчина на глазах у полицейских разбил стекло в двери на станции метрополитена. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в понедельник, 19 декабря.

По его словам, инцидент произошел в вестибюле станции метро «Александровский сад» Филевской линии. Пьяный мужчина подошел к двери и внезапно ударил ее кулаком, в результате чего стекло разбилось.

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Произошедшее заметили сотрудники полиции, которые незамедлительно задержали злоумышленника и доставили его в отдел. Объяснить причину своего поступки 42-летний житель Подмосковья не смог.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Фигурант подписал обязательство о явке.

У другого нарушителя хотя бы была цель: в столичном метро молодой человек пытался проскочить «зайцем» через турникеты, но не успел. Он врезался на полной скорости в створку турникета и разбил ее.