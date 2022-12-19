Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пьяный мужчина разбил стекло в двери в столичном метро. Видео

Степан Жирнов
Происшествия
Пьяный мужчина разбил стекло в двери в столичном метро. Видео
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Россия, Москва, Филёвская линия, метро Александровский сад Карта всех событий

В центре столицы пьяный мужчина на глазах у полицейских разбил стекло в двери на станции метрополитена. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в понедельник, 19 декабря.

По его словам, инцидент произошел в вестибюле станции метро «Александровский сад» Филевской линии. Пьяный мужчина подошел к двери и внезапно ударил ее кулаком, в результате чего стекло разбилось.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Произошедшее заметили сотрудники полиции, которые незамедлительно задержали злоумышленника и доставили его в отдел. Объяснить причину своего поступки 42-летний житель Подмосковья не смог.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Фигурант подписал обязательство о явке.

У другого нарушителя хотя бы была цель: в столичном метро молодой человек пытался проскочить «зайцем» через турникеты, но не успел. Он врезался на полной скорости в створку турникета и разбил ее.

Вандализм Москва МВД Центральный административный округ (ЦАО) Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Вячеслав Поставнин
Вячеслав Поставнин

Многим сбежавшим скоро придется вернуться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Любимый поэт Алтынбека

Никита Миронов
Никита Миронов

Олимпийцы второго сорта

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Детские вопросы

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Все обращения будут рассмотрены

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Большая, общая история

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Проверка «на вшивость» прошла успешно

Все мнения
О проекте