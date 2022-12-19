Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Московский зоопарк поздравил с днем рождения суматранского орангутана Алису

Полина Долганова
Город
Московский зоопарк поздравил с днем рождения суматранского орангутана Алису
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Московский зоопарк на прошедших выходных поздравил с днем рождения суматранского орангутана Алису, которой исполнилось три года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

— Алиса очень активная, любопытная. Заглянула в каждый пакетик, разобрала все подарки. Надеемся, что осталась довольна, — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как приматы разбирают игрушки из пакетов и исследуют их.

Видео: t.me/Moscowzoo_official

Недавно стало известно, что спасенный с одноименного острова медведь Диксон впервые вышел в свой заснеженный уличный вольер, для него это первый естественный снег с момента приезда в зоосад. Находясь на улице, Диксон прошелся по вольеру, после чего погрузился в бассейн. Там он пытался двигать задними лапами.

До этого сообщалось, что Московский зоопарк подготовил для посетителей образовательную программу мероприятий, которая пройдет на новогодних праздниках. Так, с 24 декабря по 7 января гости смогут посетить бесплатные мастер-классы и уличные активности. Например, в библиотеке зоосада посетители смогут изготовить елки из подручных материалов, а в инфоцентре на территории детского зоопарка можно будет создать свой слайм.

Зоопарки Праздники Животные
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Вячеслав Поставнин
Вячеслав Поставнин

Многим сбежавшим скоро придется вернуться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Любимый поэт Алтынбека

Никита Миронов
Никита Миронов

Олимпийцы второго сорта

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Детские вопросы

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Все обращения будут рассмотрены

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Большая, общая история

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Проверка «на вшивость» прошла успешно

Все мнения
О проекте