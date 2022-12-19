Московский зоопарк поздравил с днем рождения суматранского орангутана Алису

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Московский зоопарк на прошедших выходных поздравил с днем рождения суматранского орангутана Алису, которой исполнилось три года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

— Алиса очень активная, любопытная. Заглянула в каждый пакетик, разобрала все подарки. Надеемся, что осталась довольна, — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как приматы разбирают игрушки из пакетов и исследуют их.

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Недавно стало известно, что спасенный с одноименного острова медведь Диксон впервые вышел в свой заснеженный уличный вольер, для него это первый естественный снег с момента приезда в зоосад. Находясь на улице, Диксон прошелся по вольеру, после чего погрузился в бассейн. Там он пытался двигать задними лапами.

До этого сообщалось, что Московский зоопарк подготовил для посетителей образовательную программу мероприятий, которая пройдет на новогодних праздниках. Так, с 24 декабря по 7 января гости смогут посетить бесплатные мастер-классы и уличные активности. Например, в библиотеке зоосада посетители смогут изготовить елки из подручных материалов, а в инфоцентре на территории детского зоопарка можно будет создать свой слайм.