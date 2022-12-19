Арбитр Федотов заявил, что гол Месси в ворота Франции засчитывать было нельзя

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Гол нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в ворота французской команды в дополнительное время финала чемпионата мира в Катаре нельзя было засчитывать. Такое мнение выразил бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов.

— На поле во время второго гола Месси было 13 человек — это, конечно, нарушение. Гол Месси нельзя было засчитывать, — прокомментировал эксперт ситуацию.

Он отметил, что в финале ЧМ не брались в расчет «базовые правила футбола».

При этом, по словам Федотова, ответственность за это нарушение лежит не на судье Шимоне Марциняке, а на VAR и резервном арбитре, которые, по мнению россиянина, должны были заявить об отмене гола, передает «Чемпионат».

Аргентинская национальная команда накануне обыграла команду Франции и завоевала золото чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Игра принесла Месси два новых рекорда: для форварда она стала 26-й на мундиалях. Благодаря этому он опередил бывшего игрока сборной Германии Лотара Маттеуса, который в 1990 году вышел на свою 25-ю встречу в рамках ЧМ.