Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Доля ипотечных сделок в новостройках Москвы составила более 50 процентов с начала года

Александр Афонин
Город
Доля ипотечных сделок в новостройках Москвы составила более 50 процентов с начала года
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

За первые 11 месяцев текущего года доля ипотечных сделок на первичном рынке недвижимости Москвы составила 53,1 процента от общего числа зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ). Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра в понедельник, 19 декабря.

— С начала года доля ипотечных сделок на первичном рынке составила 53,1 процента от общего числа зарегистрированных в столице ДДУ. Это максимальный показатель за все годы. Так, в январе–ноябре 2021 года он был равен 48,1 процента, а в 2020 году — 48,3 процента, — сказал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Всего в этом году специалисты зарегистрировали 58 325 договоров участия в долевом строительстве с привлечением кредитных средств. Показатель оказался на 5,4 процента ниже аналогичного периода прошлого года, но на 25,7 процента выше, чем в 2020 году, передает сайт Росреестра.

До этого сообщалось, что столичное управление Росреестра зарегистрировало в ноябре 8752 ипотечных договора на первичном и вторичном рынках недвижимости. Результат оказался на 5,5 процента меньше показателя предыдущего месяца и на 20,8 процента ниже, чем в ноябре 2021 года.

Недвижимость Ипотека Москва Росреестр
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Вячеслав Поставнин
Вячеслав Поставнин

Многим сбежавшим скоро придется вернуться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Любимый поэт Алтынбека

Никита Миронов
Никита Миронов

Олимпийцы второго сорта

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Детские вопросы

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Все обращения будут рассмотрены

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Большая, общая история

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Проверка «на вшивость» прошла успешно

Все мнения
О проекте