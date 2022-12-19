Доля ипотечных сделок в новостройках Москвы составила более 50 процентов с начала года

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За первые 11 месяцев текущего года доля ипотечных сделок на первичном рынке недвижимости Москвы составила 53,1 процента от общего числа зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ). Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра в понедельник, 19 декабря.

— С начала года доля ипотечных сделок на первичном рынке составила 53,1 процента от общего числа зарегистрированных в столице ДДУ. Это максимальный показатель за все годы. Так, в январе–ноябре 2021 года он был равен 48,1 процента, а в 2020 году — 48,3 процента, — сказал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Всего в этом году специалисты зарегистрировали 58 325 договоров участия в долевом строительстве с привлечением кредитных средств. Показатель оказался на 5,4 процента ниже аналогичного периода прошлого года, но на 25,7 процента выше, чем в 2020 году, передает сайт Росреестра.

До этого сообщалось, что столичное управление Росреестра зарегистрировало в ноябре 8752 ипотечных договора на первичном и вторичном рынках недвижимости. Результат оказался на 5,5 процента меньше показателя предыдущего месяца и на 20,8 процента ниже, чем в ноябре 2021 года.