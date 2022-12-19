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СК возбудил уголовное дело по факту возгорания на Марковском месторождении

Степан Жирнов
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту возгорания на Марковском месторождении
Фото: СК РФ

По факту возгорания на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области было возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 19 декабря, сообщила старший помощник руководителя областного Следственного управления Карина Головачева.

По ее словам, возгорание на месторождении в Усть-Кутском районе области произошло около полуночи на установке, используемой для комплексной подготовки газа к транспортировке по продуктопроводу на завод. В результате пожара пострадали семь человек.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Возгорание, о котором идет речь, произошло в ночь на понедельник, с 18 на 19 декабря. Пожару присвоили третий номер сложности, его площадь превысила тысячу квадратных метров. Пожарные справились с огнем только к половине третьего ночи по местному времени.

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