Почти 1,3 миллиона человек посетили Музей Победы в 2022 году

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Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Посещаемость Музея Победы в этом году выросла в 1,5 раза и составила почти 1,3 миллиона человек. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в понедельник, 19 декабря.

— В 2022 году Музей Победы и его филиалы посетили почти 1,3 миллиона человек. Это в 1,5 раза больше, чем в 2021 году, когда гостями музея и его филиалов стали 878 тысяч человек, — говорится в сообщении.

Кроме того, в текущем году вырос спрос на экскурсии: музей и его филиалы посетили около 450 тысяч человек, а в прошлом году — 240 тысяч. Чаще всего гости посещают интерактивные экскурсии по масштабным экспозициям «Подвиг народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!».

До этого сообщалось, что Музей Победы подготовит 45 новых выставочных проектов в следующем году. Экспозиции будут открыты в главном здании учреждения на Поклонной горе, филиалах музея во Ржеве, в Красногорске и Жукове.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что с 15 по 23 декабря в городе впервые проходит выставка «Находки в реставрации». Специалисты нашли на ВДНХ горельеф «Праздничный Ленинград», архивные кинопленки и части керамической люстры 1954 года, по которым теперь будут воссоздавать аналогичные утраченные светильники.