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Эксперты назвали места в Подмосковье для поездок с ребенком на новогодних каникулах

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Новый год — 2022
Общество
Эксперты назвали места в Подмосковье для поездок с ребенком на новогодних каникулах
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Названы лучшие места в Подмосковье, которые можно посетить всей семьей за время новогодних праздников.

Одно из самых популярных мест — парк «Раздолье». Для детей здесь найдется большое количество развлечений: детская площадка, скейт-парк, памп-трек.

Парк «Елочки» находится в городе Домодедово, здесь проходит большое количество развлекательных мероприятий. При этом зимой в парке, как подчеркивается, заливают каток.

«Парк Малевича» — это по-настоящему уникальный парк, который любят жители Подмосковья и гости региона. Его отличием стали арт-объекты, установленные прямо на улице.

Для детей это станет прекрасной возможностью прикоснуться к творчеству, а взрослые смогут узнать что-то новое. Также пользуется популярностью усадьба Середниково: там детство провел поэт Михаил Лермонтов, передает «Радио 1».

Также Минтранс Подмосковья подготовил перечень из 80 маршрутов до 7 крупных ледовых катков Подмосковья с бесплатным входом, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

До этого сообщалось, что Московский зоопарк подготовил для посетителей образовательную программу мероприятий, которая пройдет на новогодних праздниках.

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