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ФИФА и УЕФА предупредили УАФ о вероятном лишении членства из-за влияния третьих лиц

Александр Афонин
Спорт
ФИФА и УЕФА предупредили УАФ о вероятном лишении членства из-за влияния третьих лиц
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Руководства Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предупредили Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) о возможном лишении членства в организациях, если в управление делами будут вмешиваться третьи стороны. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщил вице-президент УАФ Олег Протасов.

ФИФА и УЕФА отправили руководству УАФ совместное письмо. В нем они выразили обеспокоенность, что в преддверии внеочередного исполкома на членов организации может оказываться давление со стороны третьих лиц.

В письме организации напомнили УАФ, что управление своими делами должно осуществляться влияния третьих сторон. Нарушения могут привести к приостановлению членства УАФ в международных организациях в соответствии со статьей 16 устава ФИФА и статьей 9 устава УЕФА, передает ТАСС.

До этого телеканал CNN сообщил, что ФИФА отклонила просьбу президента Украины Владимира Зеленского выступить перед началом финального матча чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре с видеообращением. По имеющейся информации, в офисе украинского лидера были удивлены и огорчены отказом.

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