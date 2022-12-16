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CNN: Зеленскому не позволили выступить с обращение перед началом финального матча ЧМ

Евгений Белоусов
В мире
CNN: Зеленскому не позволили выступить с обращение перед началом финального матча ЧМ
Фото: president.gov.ua

Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила просьбу президента Украины Владимира Зеленского выступить перед началом финального матча чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре с видеообращением. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

По имеющейся у телеканала информации, в офисе украинского лидера были удивлены и огорчены отказом транслировать обращение Зеленского. Однако переговоры между украинским правительством и ФИФА все еще продолжаются, утверждает CNN.

Вокруг чемпионата мира в Катаре разгорается все больше скандалов. Так, массовые беспорядки произошли в ночь на 15 декабря в нескольких французских городах после полуфинального матча, в котором встречались сборные Франции и Марокко.

В этой игре европейская сборная победила со счетом 2:0. Стычки с применением пиротехники и различных подручных средств были зафиксированы в Монпелье, Ницце и Авиньоне.

До этого агентство AFP сообщило, что заместитель главы Европарламента Ева Кайли и еще трое лиц заключены под стражу в Бельгии в рамках расследования дела о коррупции, связанной с чемпионатом мира по футболу в Катаре.

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