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Любая поставляемая Грецией на Украину военная техника будет отслежена и уничтожена. Об этом в понедельник, 19 декабря, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— Речь идет о грубейшем нарушении положений российско-греческих межправсоглашений о военно-техническом сотрудничестве от 30 октября 1995 года и о поставке продукции военного назначения от 3 декабря 2013 года, которые недвусмысленно запрещают Греции реэкспорт поставленной нами военной техники третьей стороне без согласия России, — сказала дипломат.

Передача Афинами Киеву С-300 и других средств ПВО российского и советского образца — это грубейшее нарушение международных ограничений в сфере торговли оружием, цитирует Захарову сайт МИД.

Недавно обозреватель Foreign Policy Джек Дойч назвал препятствие для наращивания поставок оружия Украине. По его словам, уязвимость США и НАТО в Сувалкском коридоре мешает Белому дому нарастить поставки оружия ВСУ.

Общественный деятель и политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему США разрешили Киеву наносить удары по России. По его словам, зеленый свет от США для Киева, позволяющий атаковать российскую территорию, сулит серьезные неприятности для Москвы.