Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Захарова предупредила Грецию о последствиях поставок С-300 на Украину

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Захарова предупредила Грецию о последствиях поставок С-300 на Украину
Фото: МИД РФ

Любая поставляемая Грецией на Украину военная техника будет отслежена и уничтожена. Об этом в понедельник, 19 декабря, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— Речь идет о грубейшем нарушении положений российско-греческих межправсоглашений о военно-техническом сотрудничестве от 30 октября 1995 года и о поставке продукции военного назначения от 3 декабря 2013 года, которые недвусмысленно запрещают Греции реэкспорт поставленной нами военной техники третьей стороне без согласия России, — сказала дипломат.

Передача Афинами Киеву С-300 и других средств ПВО российского и советского образца — это грубейшее нарушение международных ограничений в сфере торговли оружием, цитирует Захарову сайт МИД.

Недавно обозреватель Foreign Policy Джек Дойч назвал препятствие для наращивания поставок оружия Украине. По его словам, уязвимость США и НАТО в Сувалкском коридоре мешает Белому дому нарастить поставки оружия ВСУ.

Общественный деятель и политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему США разрешили Киеву наносить удары по России. По его словам, зеленый свет от США для Киева, позволяющий атаковать российскую территорию, сулит серьезные неприятности для Москвы.

Украина Оружие Мария Захарова МИД РФ Греция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кто будет первым в марше на Киев?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Неприятности, а всегда ли это плохо?

Ксения Иноземцева
Ксения Иноземцева

Единый стиль благоустройства

Максим Гаман
Максим Гаман

Кварталы займут место промзон

Александр Михайлов
Александр Михайлов

На страже госбезопасности

Иван Кудря
Иван Кудря

Исторический чемпионат

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Ледяной поток над Европой

Все мнения
О проекте