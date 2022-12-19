ЖК более чем на тысячу квартир ввели в эксплуатацию на севере Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, улица Маргелова Карта всех событий

Жилой комплекс на 1055 квартир ввели в эксплуатацию в Хорошевском районе. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

— На подземном этаже обустроена одноуровневая парковка, рассчитанная на 344 машино-места и 118 внеквартирных кладовых. В каждом корпусе на первом этаже расположены общественные и коммерческие помещения, — сказала глава ведомства Анастасия Пятова.

Общая жилая площадь корпусов составляет более 58,3 тысячи квадратных метров. Внутреннюю территорию ЖК благоустроили: во дворе организованы парковки для велосипедов и самокатов, а также установлены игровые комплексы для детей разных возрастов, оборудованы воркаут-площадки и коворкинг-зона под открытым небом.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что всего жилой комплекс включает пять 25-этажных домов. Так, общая площадь новостроек составляет около 87,7 тысячи квадратных метров, отмечается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

До этого сообщалось, что в районе Дмитровский планируют возвести дом в рамках программы реновации. В нем обустроят 454 квартиры, в том числе 218 однокомнатных, 195 двухкомнатных и 41 трехкомнатную.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что в рамках программы реновации в районах Южное и Северное Бутово 32 жилых здания подлежат расселению.