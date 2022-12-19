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«Неопределенность усугубляет ситуацию»: эксперты назвали причины ослабления рубля

Александр Афонин
Экономика
«Неопределенность усугубляет ситуацию»: эксперты назвали причины ослабления рубля
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Ослабление курса рубля по отношению к другим валютам к концу года обусловлено санкциями, введением потолка цен на нефть и другими факторами. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

— С конца ноября российская валюта испытывает серьезное санкционное давление, а также негатив из-за обвала мировых нефтяных котировок с ноября. Здесь следует добавить, что рынки пока не могут полностью оценить влияние ценового потолка российской нефти, а неопределенность лишь усугубляет ситуацию, — сказал он.

По словам эксперта, вероятной причиной ослабления рубля также может стать переоценка инвесторами прогнозов по экспортной валютной выручке России в следующем году. Некорректные данные могут оказать негативное влияние на российскую валюту, передает «Прайм».

Экономист Николай Кульбака рассказал «Вечерней Москве», что делать с иностранной валютой, когда рубль ослабевает. Специалист подчеркнул, что при долгосрочных вложениях спешить с решением вопроса не стоит, так как разовые колебания курса не связаны с серьезными внешними эффектами и очевидными внешними событиями.

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