Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Я был в шоке»: хореограф Мигель рассказал о грубой выходке Пугачевой во время репетиции

Лейла Алиева
Общество
«Я был в шоке»: хореограф Мигель рассказал о грубой выходке Пугачевой во время репетиции
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Хореограф, наставник и член жюри шоу «Новые танцы» на ТНТ Мигель поделился неприятными воспоминаниями, связанными с певицей Аллой Пугачевой.

Он вспомнил о процессе подготовки шоу Примадонны «Рождественские встречи Аллы Пугачевой», когда артистка стала в грубой форме отчитывать всех, кто находился на репетиции.

— Я был в шоке, когда все это произошло. Это стерло все, — сказал он.

Слова Пугачевой напрямую касались людей, которые были в коллективе, поделился Мигель в YouTube-шоу «Сама Меньшова».

Недавно режиссер Роман Родин призвал прекратить критику в адрес Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина*. Он заметил, что хорошо знает обоих артистов, которые, по его словам, являются настоящими патриотами своей страны.

Также появилась информация, что перебравшаяся в Израиль Пугачева продолжает сжигать мосты с родной страной. Юристы знаменитости начали процедуру ликвидации последней российской компании, принадлежащей ей.

*Признан на территории России физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Шоу-бизнес Знаменитости Алла Пугачева
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кто будет первым в марше на Киев?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Неприятности, а всегда ли это плохо?

Ксения Иноземцева
Ксения Иноземцева

Единый стиль благоустройства

Максим Гаман
Максим Гаман

Кварталы займут место промзон

Александр Михайлов
Александр Михайлов

На страже госбезопасности

Иван Кудря
Иван Кудря

Исторический чемпионат

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Ледяной поток над Европой

Все мнения
О проекте