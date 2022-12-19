«Я был в шоке»: хореограф Мигель рассказал о грубой выходке Пугачевой во время репетиции

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Хореограф, наставник и член жюри шоу «Новые танцы» на ТНТ Мигель поделился неприятными воспоминаниями, связанными с певицей Аллой Пугачевой.

Он вспомнил о процессе подготовки шоу Примадонны «Рождественские встречи Аллы Пугачевой», когда артистка стала в грубой форме отчитывать всех, кто находился на репетиции.

— Я был в шоке, когда все это произошло. Это стерло все, — сказал он.

Слова Пугачевой напрямую касались людей, которые были в коллективе, поделился Мигель в YouTube-шоу «Сама Меньшова».

Недавно режиссер Роман Родин призвал прекратить критику в адрес Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина*. Он заметил, что хорошо знает обоих артистов, которые, по его словам, являются настоящими патриотами своей страны.

Также появилась информация, что перебравшаяся в Израиль Пугачева продолжает сжигать мосты с родной страной. Юристы знаменитости начали процедуру ликвидации последней российской компании, принадлежащей ей.

*Признан на территории России физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.