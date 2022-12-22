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Приметы и советы

Талибы публично высекли плетьми 15 женщин за «моральное разложение»

Лейла Алиева
В мире
Талибы публично высекли плетьми 15 женщин за «моральное разложение»
Фото: public domain

Представители радикального движения «Талибан»* публично высекли плетьми 30 человек в Афганистане. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщило местное агентство Aamaj News.

По данным издания, инцидент произошел в провинции Бадахшан на северо-востоке страны. Порке за «моральное разложение» подверглись 30 человек, среди которых были 15 женщин. На территории футбольного стадиона обвиняемые получили по 40 ударов плетьми.

До этого афганским судьям велели руководствоваться законами шариата при вынесении приговоров. В стране возобновят публичные порки, казни, отсечение голов и конечностей, а также забивание камнями.

7 декабря в Афганистане впервые казнили человека с момента прихода к власти талибов. Уточняется, что казнен был обвиняемый в убийстве мужчина.

В конце ноября алжирский суд приговорил 49 человек к смертной казни за убийство мужчины и надругательства над его трупом. Кроме того, еще 22 участника линчевания молодого человека были приговорены к различным тюремным срокам.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом, запрещена в России.

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