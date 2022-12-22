«Они делали все, что он хотел»: в США высказались о поездке Зеленского в Вашингтон

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Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон высказался о визите президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

— В Белый дом приехал президент Украины, одетый как менеджер стриптиз-клуба, и начал требовать деньги. Удивительно, но его никто не выгнал. Вместо этого они делали все, что он хотел, — сказал журналист.

Карлсон отметил, что президент США Джо Байден продолжает оказывать финансовую помощь Украине, выделяя на это миллиарды долларов. В свою очередь обозреватель телеканала CNN Фрида Гитис сообщила, что визит Зеленского являлся попыткой убедить Вашингтон продолжать поддерживать Киев.

Однако она уточнила, что если рядовым американцам надоест поддерживать Украину, то «Россия может в конечном итоге победить», передает Lenta.ru.

21 декабря состоялся визит Зеленского в Конгресс США. «Вечерняя Москва» разбиралась, зачем ему нужна эта поездка, о чем он просил Соединенные Штаты и какие последствия возможны по его возвращению из Америки.

Аналитики газеты The Washington Post выразили мнение, что Зеленский не смог добиться цели своего визита и получить более мощное оружие для наступления. Подробнее о том, как долго США продолжат снабжать Украину оружием, — в материале «ВМ».