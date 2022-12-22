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Силуанов связал ослабление рубля с ростом импорта в Россию

Евгений Жуков
Экономика
Силуанов связал ослабление рубля с ростом импорта в Россию
Фото: roscongress / Максим Григорьев

Текущее ослабление рубля связано в основном с ростом импорта в Россию. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

— Импорт, во-первых, пошел более активно. В первую очередь за счет этого, — сказал министр.

Комментируя тему девальвации национальной валюты, он отметил, что «курс рубля плавающий». Говоря о потенциальном снижении экспортных доходов, глава ведомства заявил, что ограничения, которые были введены на отечественные энергоносители, с точки зрения финансовых последствий на сегодняшний день не работают.

При этом подобные ограничения «на участников рынка оказали моральное воздействие», цитирует Силуанова РИА Новости.

В последние дни рубль стремительно слабеет. Что в такой ситуации лучше делать с валютой, «Вечерней Москве» рассказал экономист Николай Кульбака.

Как отметил экономист, разовые колебания курса не связаны с серьезными внешними эффектами и очевидными внешними событиями. Такие колебания не представляют большой угрозы, пока параллельно не происходят кризисы.

Аналитик Андрей Маслов заявил, что в настоящее время лучше покупать американскую валюту. Он отметил, что на данном этапе стоит сделать выбор в пользу доллара, а к евро стоит присмотреться позже.

Минфин РФ Антон Силуанов Рубль Импорт
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