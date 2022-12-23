Москвичи смогут пожениться в День защитника Отечества

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Столичные ЗАГСы открыли прием заявлений для регистрации брака 23 февраля. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщила начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

— Мы приняли решение открыть для регистрации брака в красивую и праздничную дату. В День защитника Отечества столичные молодожены могут выбрать одну из семи локаций, на которые мы открыли прием заявлений, — сказала она.

Уханева пояснила, что на протяжении текущего года от граждан поступали пожелания о возможности узаконить свои отношения 23 февраля 2023 года, поскольку с 2009-го церемонии в эту дату не проводились.

Она также добавила, что церемонии в этот день будут проходить во Дворцах бракосочетания № 1 и 4, а также на самых популярных тематических площадках, а именно в особняках «Роял» и Спиридонова, в усадьбе Муравьевых-Апостолов, а также в парке-отеле «Даниловский», передает агентство городских новостей «Москва».

19 декабря стало известно, что во Дворце бракосочетания № 4 зарегистрировалась восьмитысячная пара в этом году. Паре вручили фирменный «набор молодоженов».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии в районе Южное Бутово нового Дворца бракосочетания. Первыми гостями дворца стали Александра и Михаил Костюткины, которые в этом году отмечают золотую свадьбу.