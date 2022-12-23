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Приметы и советы

Омбудсмен спрогнозировал рост посещаемости ресторанов в Москве в праздники

Евгений Белоусов
Город
Омбудсмен спрогнозировал рост посещаемости ресторанов в Москве в праздники
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Рост количества посетителей в ресторанах Москвы составит минимум 30 процентов во время новогодних праздников. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщил общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице, ресторатор Сергей Миронов.

— В центральных ресторанах Москвы рост на новогодние праздники будет серьезный. На неделе до и на неделе после Нового года. Первая новогодняя неделя будет очень хорошая, потому что город украшен, все об этом знают и едут в столицу, — рассказал он.

По мнению омбудсмена, рост посещаемости по сравнению с прошлыми годами составит как минимум 30 процентов. Кроме того, по итогам 2022 года ресторанный рынок Москвы ожидает рекордную выручку, передает слова Миронова агентство городских новостей «Москва».

23 декабря в столице начался фестиваль «Путешествие в Рождество». Волшебство охватит все знаковые площадки в центре города и округах, подарив многим людям веру в чудо.

До этого Миронов заявил, что в период новогодних праздников столичные заведения общепита увеличивают выручку. Он уточнил, что решение не отменять новогодние мероприятия в Москве благоприятно повлияет на бизнес, так как в январе рестораны несут большие убытки, а за счет декабрьских праздников они компенсируются.

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