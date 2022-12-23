Около 100 детей приняли участие в благотворительной программе «Елка Победы»

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы состоялась благотворительная программа «Елка Победы», участниками которой стали около 100 детей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции (СВО), ветеранов боевых действий и победителей конкурса «Нарисуй «Елку Победы». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в пятницу, 23 декабря.

— Мы приняли решение, что благотворительные показы для детей участников СВО будут проходить ежедневно. На нашем квесте смогут побывать ребята от 6 до 12 лет, чьи родители сейчас защищают интересы нашей Родины, — сказал директор музея, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Участники программы проходили различные испытания вместе с товарищами, проявляя свои знания, смекалку и взаимопомощь. Кроме того, в рамках мероприятия состоялся концерт с награждением победителей международного творческого конкурса «Нарисуй «Елку Победы».

До этого стало известно об экскурсии в онлайн-формате о новогодних подарках на фронт, в рамках которой зрители узнают, как встречали праздник красноармейцы, для которых Новый год приобрел особое значение и стал символом мирной счастливой жизни.

Уточняется, что люди тогда отправляли подарки не только родным, но и незнакомым бойцам, поэтому часто в посылки клали вещи, которые точно пригодились бы военнослужащим.