«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы в Москве продлили до 25 декабря

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы в Московском регионе продлили до 25 декабря. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщили в Гидрометцентре России.

— Период предупреждения — до 12:00 25 декабря. Сильная гололедица, — говорится в сообщении.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Вечерней Москве», что после резкого похолодания в столице ожидается гололедица, которая продлится два дня. Пешеходам и водителям следует быть особенно внимательными.

Падение температур начнется в ночь на 25 декабря, в течение 12 часов небольшой «плюс» сменится на ощутимый «минус». Такие погодные изменения могут превратить дороги города в каток, уточнил метеоролог.

Шувалов также сообщил, что резкие перемены погодных условий будут продолжаться в Москве и области до конца года. Он охарактеризовал это явление как «нескончаемую погодную лихорадку», которая сохранится на следующей неделе.

Так, в воскресенье, 25 декабря, в Москву придет похолодание, которое продлится до утра вторника, 27 декабря. При этом в ночные часы температура воздуха составит около пяти–десяти градусов ниже нуля.