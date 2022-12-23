Названы слова, которые нужно проговорить в новолуние для получения богатства

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Астролог Юлия Урусэль поделилась словами, которые кардинально изменят жизнь в лучшую сторону, если произнеси их с глубокой верой в новолуние 23 декабря.

— Я благодарю грядущее новолуние за новые возможности и новые источники изобилия! Да будет так! — написала заветные слова Урусэль в своем Telegram-канале.

Она также добавила, что данное новолуние пройдет под знаком Козерога.

До этого астролог Евгения Шустина рассказала, кто из представителей зодиакального круга выйдет на новый уровень доходов в начале следующего года. По словам специалиста, финансового успеха смогут добиться люди, рожденные под созвездиями Козерога, Водолея, Девы, а также Тельца и Овна.

Также астрологи составили любовный гороскоп для всех знаков зодиака на новый 2023 год. Они сообщили, что новый год будет щедрым на романтику и интересные знакомства.

Одним представителям знаков зодиакального круга удастся завязать серьезные отношения, другие окажутся в центре головокружительных романов. Так, для Овнов 2023 год — время для решительных действий.