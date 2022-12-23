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Короткие рейсы маршрута 889к продлят до платформы Аэропорт с 24 декабря

Евгений Жуков
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Короткие рейсы маршрута 889к продлят до платформы Аэропорт с 24 декабря
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Северный административный округ, район Аэропорт Карта всех событий

Короткие рейсы маршрута 889к будут продлены до платформы Аэропорт с 24 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в пятницу, 23 декабря.

— Автобусы будут останавливаться вместе с маршрутом 611 до платформы Аэропорт, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что экспресс-маршруты е30 и е30к не будут останавливаться на остановке «Канал имени Москвы» с 24 декабря. Данное решение связано с упрощением движения автобусов из района Митино в центр столицы, из-за чего данный вид общественного транспорта станет ходить быстрее.

В разных частях города с 24 декабря появятся новые остановки общественного транспорта. Так, маршрут № 257 вместо остановки «Сиреневый бульвар» в сторону метро «Щелковская» будет останавливаться на «7-й Парковой улице».

На некоторых улицах в ЦАО и ЮАО временно изменится схема движения транспорта. Так, с 16 декабря 2022 года по 20 марта 2023 года в связи с проведением строительных работ будут перекрыты три полосы на Андроньевской набережной в районе дома 10, строение 8, на Андроньевской площади.

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