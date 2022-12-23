Музей Победы отправил новые выставки в ЛНР

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы отправил в ЛНР выставочные проекты «Россия — история нового времени» и «Россия — наш общий дом» для экспонирования в Галерее Музея Победы под открытым небом в Луганске. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 23 декабря, сообщили в пресс-службе учреждения.

— В реализации проекта «Наши традиции» принимают участие 15 федеральных музеев, которые уже отправили в Луганскую народную республику 34 выставки, — отметили в музее.

Кроме того, в рамках проекта «Наши традиции» в дар Луганскому художественному музею направлены 28 работ членов Владимирского областного отделения Союза художников России.

1/4 Фото: Пресс-служба Музея Победы 2/4 Фото: Пресс-служба Музея Победы 3/4 Фото: Пресс-служба Музея Победы 4/4 Фото: Пресс-служба Музея Победы

— Наша организация имеет интересную историю и богатые традиции. Преломляясь через множество характеров, личностей, мироощущений, искусство Владимирской земли имеет неповторимое лицо, яркую индивидуальность, которую знают и высоко ценят далеко за пределами нашей древней земли, — заявил председатель отделения Дмитрий Холин.

Благодаря поддержке нового участника проекта, Владимиро-Суздальского музея-заповедника, в ЛНР переданы работы владимирских художников. Эти картины пополнят фонды Луганского художественного музея.

Среди авторов работ присутствуют мэтры, молодые живописцы и графики: народный художник России Владимир Рузин, заслуженные художники России Василий Аношин, Виктор Бычков, Михаил Кочешков и многие другие.

До этого сообщалось, что Музей Победы подготовит 45 новых выставочных проектов в следующем году. Экспозиции будут открыты в главном здании музея на Поклонной горе, филиалах музея в Ржеве, Красногорске и Жукове.