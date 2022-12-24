Найдена собственница сгоревшего здания в Кемерове, где при пожаре погибли 20 человек

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Правоохранители нашли собственницу здания в Кемерове, где в ночь на 24 декабря произошел пожар, унесший жизни 20 человек. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

— Собственница здания установлена, она находится в следственном отделе, с ней работают сотрудники правоохранительных органов, — сказал он.

Уточняется, что женщина являлась арендодателем здания, пишет ТАСС.

Пожар произошел в ночь на 24 декабря в нелегальном доме престарелых на Таврической улице в Кемерове. По последним данным, в результате трагического инцидента погибли по меньшей мере 20 человек. Подробности случившегося — в материале «Вечерней Москвы».

Возможными причинами пожара могли стать неправильная эксплуатация печи, а также неисправность электрооборудования или проводки, которая не выдержала напряжения.