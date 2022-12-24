Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в Кемерове

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Состояние пострадавших во время пожара в частном доме престарелых в Кемерове оценивается как стабильное. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщил врач ожогового центра Кузбасской больницы скорой медицинской помощи имени М. А. Подгорбунского Андрей Денисов.

— Мы подготовлены к лечению таких больных, у нас есть все необходимое оборудование, все лекарственные препараты имеются в наличии. Состояние больных стабильное, — отметил он.

По его словам, в центр поступило два человека, один из них получил травмы средней степени тяжести, а состояние второго оценивается как тяжелое, пишет ТАСС.

Пожар произошел в ночь на 24 декабря в нелегальном доме престарелых на Таврической улице в Кемерове. По последним данным, в результате трагического инцидента погибли по меньшей мере 20 человек. Подробности случившегося — в материале «Вечерней Москвы».

Позже в МЧС РФ сообщили, что ведомство пыталось добиться проведения внепланового контрольно-надзорного мероприятия. Однако когда в начале декабря инспектор Госпожнадзора приехал для этого на объект, руководство не разрешило ему пройти в помещение.