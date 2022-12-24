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СК опубликовал кадры допроса организатора сгоревшего в Кемерове приюта

Степан Жирнов
Происшествия
СК опубликовал кадры допроса организатора сгоревшего в Кемерове приюта
Фото: СК РФ

Появилась видеозапись допроса 31-летнего организатора приюта в городе Кемерово, в котором накануне произошел пожар. Ее опубликовала пресс-службе Следственного комитета РФ в субботу, 24 декабря.

На записи можно услышать, что, отвечая на вопрос следователя, мужчина рассказал, что выехал на место происшествия сразу после звонка от сотрудника полиции, который произошел в районе четырех часов утра.

Видео: Пресс-служба СК РФ

Организатор приюта находится в отделении СК из-за проведения следственных действий. Мужчину обвиняют по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». По версии следствия, возгорание в нелегальном общежитии произошло из-за халатности обвиняемого, который не отреагировал на сообщение жильцов о том, что угольный котел в помещении неисправен.

Пожар, о котором идет речь, произошел в ночь на 24 декабря на Таврической улице в городе Кемерово. Огонь распространился на 180 квадратных метров. В результате возгорания погибли 22 человека, еще шестеро пострадали. Двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии. По данному факту возбуждены уголовные дела.

Кто виноват в пожаре в доме престарелых в Кемерове и какое наказание их ждет — в материале «Вечерней Москвы».

Следственный комитет Кемеровская область Смерть Госпитализация Пострадавшие
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