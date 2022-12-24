Ростовчане рассказали, каким был юморист Пономаренко до обретения известности

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Знаменитые близнецы юмористы Александр и Валерий Пономаренко появились на свет 55 лет назад в городе Новочеркасске, расположенном в Ростовской области, и много лет прожили в этих краях. Дончане любят творчество земляков и сегодня с грустью и теплотой вспоминают об ушедшем из жизни Александре.

Артист запомнился дончанам прежде всего, как творческая и эмоциональная личность.

Примечательный случай с Александром Пономаренко произошел около 30 лет назад. Тогда начинающий артист принял участие в объявленном местной школой моделинга конкурсе на создание гимна. По словам главы ростовского имиджевого агентства Елены Степуры, на оценку принесли около 10 вариантов стихов и музыки, однако ни один не подошел.

— А текст Александра не правили ни капельки — такие проникновенные мысли и слова в нем, они глубоко отражали содержание всего нашего курса. Так проникся Александр Сергеевич после учебы супруги и дочери, — передает ее слова kp.ru.

Собеседница издания также добавила, что этот гимн существует уже много лет, а воспитанницы и педагоги до сих пор его поют.

— И каждый раз я про себя благодарю автора, когда поем. Огромная благодарность Александру и вечная память! — заключила глава.

Информация о смерти Александра Пономаренко появилась 24 декабря. Известно, что в последнее время артист боролся с онкологией.

Соболезнования родным и близким юмориста выразил народный артист РСФСР Владимир Винокур. По словам знаменитости, талант братьев Пономаренко был настолько ярким, что им в свое время удалось совершить революцию в мире отечественного юмора.