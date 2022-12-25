«Я виноват»: муж певицы Славы впервые высказался о расставании с артисткой

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Певица Слава недавно сообщила о расставании с предпринимателем Анатолием Данилицким, с которым у нее были отношения 20 лет. Позже на связь с поклонниками вышел сам бизнесмен.

Он отметил, что высказывания артистки — ее эмоциональная реакция на накопившиеся у них проблемы. Мужчина рассказал, что не смог встретиться и серьезно все обсудить с певицей.

— Я виноват во многом. Тем не менее я ее люблю и хочу сохранить добрые отношения, если нельзя вернуться в то время, когда мы были неразделимы, — заявил Данилицкий в соцсетях.

Некоторые пользователи раскритиковали мужчину за то, что причинил Славе боль. Но нашлись и те, кто выразил ему поддержку, сообщает StarHit.

26 ноября сообщалось, что старшая дочь певицы Славы Александра Морозова вышла замуж. Церемония бракосочетания состоялась в ЗАГСе подмосковной Барвихи, а на мероприятии присутствовали только близкие люди. Девушка вышла замуж за давнего возлюбленного.